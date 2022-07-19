У блузці з єпископськими рукавами і спідниці з поясом-корсетом: новий образ Олени Зеленської у Вашингтоні

Перша леді України в аутфіті у класичних кольорах зустрілася в США з учасниками Програми протезування.

Під час свого робочого візиту до США Олена Зеленська зустрілася з учасниками Програми протезування, яку ініціювали Український дім у Вашингтоні та Посольство України у США. Вона створена спеціально для українців, які втратили кінцівки внаслідок війни.

Світлини із зустрічі вона опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Сайт президента України

Дружина президента розповіла про перших українців, які скористалися цією допомогою, – родину Степаненків із Краматорська.

"Наталя Степаненко з 11-річними двійнятами Яною та Ярославом були на вокзалі в Краматорську й намагалися евакуюватися саме того дня, коли туди прилетіла російська ракета… Тоді навколо них загинуло понад 50 людей, Наталя втратила ногу, Яна – обидві. Ярослав як єдиний вцілілий самовіддано доглядав своїх дорогих дівчат у лікарні.

Нині ця родина у США. Вона перша, якій допомогла Програма протезування, ініційована Українським домом у Вашингтоні та Посольством України у США.

Спільно з ініціаторами презентувала цю Програму американській-бізнес спільноті, дипломатичному корпусу та представникам української діаспори", - написала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона також повідомила, що Наталя вже пристосовується до нового протеза, а Яна готується до протезування найближчим часом. Вони знову зможуть ходити.

"І не лише вони: Український дім та Посольство збирають інформацію про дітей, які зазнали мінно-вибухових травм. Після консиліумів українських та американських лікарів зможемо так само транспортувати їх до США та протезувати.

Так спільно, зусиллями двох країн, ми повернемо дітям можливість грати у футбол, бігати, малювати, обійматися й просто жити повноцінним життям. Повернемо всі ті можливості, які так хотіли відібрати в них російські воєнні злочинці", - додала Зеленська.

Там перша леді продемонструвала цікавий діловий лук у класичних кольорах.

На Олені була біла блузка з білою вишивкою і єпископськими рукавами. Верх вона поєднала з чорною спідницю міді з поясом-корсетом, який імітував нижню частину жакета з ґудзиками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вбрання Зеленська доповнила чорними туфлями на шпильках, перлинним намистом і лаконічними сережками з перлами. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску і зробила ніжний макіяж.

Олена Зеленська / Фото: Сайт президента України

Нагадаємо, а на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном Олена з'явилася у сукні міді кольору хакі з тонким бордовим ремінцем на талії. На шиї була довга краватка-бант кольору хакі. Вбрання вона доповнила шкіряними бордовими туфлями на шпильках

Ентоні Блінкен і Олена Зеленська / Фото: Сайт президента України

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