У блузі і спідниці-міді: ніжний образ королеви Летиції на прийомі в палаці

У блузі і спідниці-міді: ніжний образ королеви Летиції на прийомі в палаці

Королева Летиція і король Філіп взяли участь у черговому офіційному заході.

Королівське подружжя вітало в палаці в Мадриді президента Чилі Себастьяна Пін'єра. 48-річна королева-консорт прийшла на цю зустріч у білій блузці, на якій сріблястими паєтками були вишиті кульбаби і білій спідниці-міді з флористичним принтом. Талію Її Величність підкреслила тонким сріблястим поясом і взула білі шкіряні туфлі-човники на високих підборах.

Королева Летиція і король Філіп VI з Себастьяном Пін'єра / Getty Images

Ніжний образ Летиція доповнила сережками у вигляді пальмового листя і макіяжем, а волосся зібрала у високий хвіст. Її чоловік король Філіп VI був в синьому смугастому костюмі, білій сорочці і бордовій краватці в цятку.

Королева Летиція / Getty Images

Днем раніше королева відвідувала церемонію вручення нагород Retina Eco, де з'явилася в чорній сукні з глибоким вирізом на декольте і туфлях від Carolina Herrera. Помітно, що Летиція сильно схудла за час літніх канікул.

Королева Летиція / Getty Images

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Тіари королеви Летиції (9 фото)

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