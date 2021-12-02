У блузі Ralph Lauren і знову в масці: герцогиня Кембриджська відвідала виставку "Фаберже"

У блузі Ralph Lauren і знову в масці: герцогиня Кембриджська відвідала виставку "Фаберже"

Сьогодні, герцогиня Кембриджська відвідала виставку "Фаберже у Лондоні: від романтики до революції" у Музеї Вікторії та Альберта.

За словами куратора виставки, герцогиня Кембриджська була дуже уважна до деталей виставки. На захід Кетрін приїхала у чорних штанах та блузі Ralph Lauren з принтом "пейслі", а також була в чорній масці на обличчі.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Цього тижня британці знову зобов'язані носити маски в магазинах, громадському транспорті та інших громадських місцях у зв'язку з посиленням заходів та у зв'язку з появою нового штаму COVID-19 Omicron.

Також у Кетрін був макіяж у природних відтінках, волосся вона зібрала у хвіст і накрутила, а також одягла сережки Orelia.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Як повідомляє Hello! герцогиня похвалила тих, хто стояв за виставкою, де представлена ​​найбільша колекція знаменитих імператорських крашанок Фаберже за останнє покоління, деякі з них демонструються у Великій Британії вперше.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Виступаючи після візиту, куратор виставки Кіран Маккарті сказав, що герцогиня Кембриджська була зачарована всією цією темою і ставила дуже багато запитань. Очевидно, що Кетрін мала уявлення, про що запитує, і ця тема її справді захоплює.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

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