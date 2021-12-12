У блузі з великими ґудзиками: розглядаємо новий аутфіт королеви Летиції

Королева продемонструвала, як можна урізноманітнити нудне чорно-біле вбрання, обравши блузу оригінального фасону.
10 грудня король Іспанії Філіп та його дружина королева Летиція відвідали захід на часть 70-ї річницю від дня заснування організації ASALE у Королівській іспанській академії в Мадриді. Ця організація працює в ім'я єдності, цілісності та зростання іспанської мови, і була заснована в Мексиці 1951 року.
Для свого виходу королева Летиція обрала шовкову блузу молочного відтінку від бренду Maksu Fontana, яка була прикрашена великими воланами та чорними ґудзиками. Поєднала блузу королева з чорною спідницею нижче колін та туфлями-човниками. Волосся Летиції було зібрано в хвіст.
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