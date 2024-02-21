У блузі з вирізом "човник" та сірих штанях: королева Максима на діловому заході

Socialdebt — це фінтех для стягнення соціального боргу, який допомагає молодим людям з боргами, що виникають, якнайшвидше погасити їх і веде їх до фінансово стабільного майбутнього.

Королева Максима до того, як стати дружиною короля Віллема-Олександра працювала в банківській системі і має вищу економічну освіту, тому займається багатьма проєктами, пов'язаними з фінансами.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Сьогодні на королеві була блузка бордового відтінку з вирізом "човник" від Natan Couture та сірі вовняні штани-кльош зі стрілками під які вона підібрала шкіряні туфлі Gianvito Rossi та клатч-конверт теж від Natan Couture.

Королівський лук доповнювали сережки Hemmerle, кілька золотих браслетів та годинник на чорному ремінці на зап'ясті. А також Максима зробила світлий манікюр та денний макіяж у теплих відтінках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу, нагадаємо, королева Максима з'явилася на публіці в повністю сірому аутфіті. Тоді королева відвідувала майстерню у Сассенгаймі.

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