У блузці і стильному штанному костюмі: княгиня Шарлін на урочистому заході в Монако

Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін та князь Альбер II відкрили нову штабквартиру компанії Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz (SMEG), яка тепер називається «Будівля SMEG».

Фотографіями з урочистої церемонії відкриття княже подружжя Монако поділилося у своєму Instagram.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II

«Через понад 35 років після першої інавгурації, яку провели князь Реньє III та спадковий князь Альберт, ця нова подія має важливе історичне та символічне значення для князівства», — йдеться у повідомленні у підписі до світлин.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II

Нам цікаво подивитися на новий образ княгині Шарлін, тим більше, що цієї осені вона все частіше почала з’являтися на публіці в штанних костюмах. Цей вихід не став винятком. Шарлін була одягнена в кашеміровий подовжений блейзер під який одягла білу сорочку і широкі штани від Max Mara, доповнивши костюм світлими туфлями з пряжками від Manolo Blahnik, перлинними сережками і своєю заручальною каблучкою з діамантом. Волосся княгиня зібрала у низький пучок.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II

А нещодавно, нагадаємо, Шарлін та Альбер зустрілися з герцогом та герцогинею Единбурзькими. Вони відвідали палац у Монако, коли перебували з візитом у країні. Тоді Шарлін також обрала для виходу штанний костюм, але іншого фасону.