Суспільство
68
1 хв

У блузці і стильному штанному костюмі: княгиня Шарлін на урочистому заході в Монако

Її Світлість відвідала захід у компанії свого чоловіка — княга Монако Альбера II.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін та князь Альбер II відкрили нову штабквартиру компанії Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz (SMEG), яка тепер називається «Будівля SMEG».

Фотографіями з урочистої церемонії відкриття княже подружжя Монако поділилося у своєму Instagram.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II  / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II  / © Instagram княжої родини Монако

«Через понад 35 років після першої інавгурації, яку провели князь Реньє III та спадковий князь Альберт, ця нова подія має важливе історичне та символічне значення для князівства», — йдеться у повідомленні у підписі до світлин.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II  / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II  / © Instagram княжої родини Монако

Нам цікаво подивитися на новий образ княгині Шарлін, тим більше, що цієї осені вона все частіше почала з’являтися на публіці в штанних костюмах. Цей вихід не став винятком. Шарлін була одягнена в кашеміровий подовжений блейзер під який одягла білу сорочку і широкі штани від Max Mara, доповнивши костюм світлими туфлями з пряжками від Manolo Blahnik, перлинними сережками і своєю заручальною каблучкою з діамантом. Волосся княгиня зібрала у низький пучок.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II  / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II  / © Instagram княжої родини Монако

А нещодавно, нагадаємо, Шарлін та Альбер зустрілися з герцогом та герцогинею Единбурзькими. Вони відвідали палац у Монако, коли перебували з візитом у країні. Тоді Шарлін також обрала для виходу штанний костюм, але іншого фасону.

