ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

У блузці кольору капучино і світлому костюмі: елегантна королева Матильда приїхала до школи

Королева Бельгії обрала цікавий образ для нового виходу в світ.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність відвідала днями школу в комуні Іксель. Цей візит є частиною кампанії RTBF HOPE проти цькування у школах.

Цього дня королева Матильда обрала для виходу в світ короткий жакет цікавого дизайну та широкі штани зі стрілками від свого улюбленого бренду Natan Couture. Під жакет вона одягла блузку кольору капучино з цікавою золотою деталлю на горловині та підібрала до тону сумку Carolina Herrera і туфлі на підборах.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

У королеви була її фірмова зачіска та легкий макіяж на обличчі. На зап’ясті годинник і кілька золотих браслетів. Також королева наділа свою заручальну сапфірову каблучку. До речі, у Матильди аж дві такі каблучки, які її чоловік король Філіп подарував їй на честь їхніх заручин.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева Матильда викликала фурор на бенкеті в Люксембурзі, коли з сім’єю відвідала інтронізацію нового великого герцога Гійома.

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie