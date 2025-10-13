У блузці кольору капучино і світлому костюмі: елегантна королева Матильда приїхала до школи

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність відвідала днями школу в комуні Іксель. Цей візит є частиною кампанії RTBF HOPE проти цькування у школах.

Цього дня королева Матильда обрала для виходу в світ короткий жакет цікавого дизайну та широкі штани зі стрілками від свого улюбленого бренду Natan Couture. Під жакет вона одягла блузку кольору капучино з цікавою золотою деталлю на горловині та підібрала до тону сумку Carolina Herrera і туфлі на підборах.

Королева Матильда / © Getty Images

У королеви була її фірмова зачіска та легкий макіяж на обличчі. На зап’ясті годинник і кілька золотих браслетів. Також королева наділа свою заручальну сапфірову каблучку. До речі, у Матильди аж дві такі каблучки, які її чоловік король Філіп подарував їй на честь їхніх заручин.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева Матильда викликала фурор на бенкеті в Люксембурзі, коли з сім’єю відвідала інтронізацію нового великого герцога Гійома.