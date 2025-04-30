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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
1 хв

У блузці кольору крем-брюле і з золотими сережками: Олена Зеленська відвідала Житомирщину

Перша леді України разом зі своєю естонською колегою зустрілася з прийомною родиною у Житомирській області. Цю область Естонія взяла під свою опіку у межах післявоєнного відновлення.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
У блузці кольору крем-брюле і з золотими сережками: Олена Зеленська відвідала Житомирщину

© Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська разом зі своєю колегою – першою леді Естонії Сір’є Каріс – відвідала Житомирську область. Там вони завітали до великої прийомної родини Ольги Лістунової і Володимира Іванова, які виховують двох рідних та сімох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Через вторгнення Росії в Україну сім’я була змушена залишити свій дім на Сумщині. Нині вони мешкають у будинку, який звели за підтримки уряду Естонії та Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV) у межах проєкту Фундації Олени Зеленської «Адреса дитинства».

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

«Естонські друзі так щиро перейнялися долею та потребами українських прийомних родин, що вирішили звести ще чотири будинки для таких сімей у Житомирській області. Ці родини, а також земельні ділянки для будівництва знайшла команда Фундації», – розповіла Олена Зеленська.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Перші леді зустрілися з усіма п'ятьма великими прийомними родинами на Житомирщині.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська з'явилася там у діловому чорному костюмі, який складався з жакета і широких штанів, а також у блузці кольору крем-брюле. Вбрання вона доповнила чорним взуттям.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

У дружини президента було акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках та лаконічні золоті сережки.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

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Дата публікації
Кількість переглядів
326
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