У блузці та шкіряній спідниці з розрізом: ефектна королева Летиція з’явилася на церемонії

Королева Летиція / © Getty Images

Дружина короля Іспанії Філіпа VI головувала на церемонії вручення нагород, які цього року присуджуються Фонду Газоля у категорії «Трансформація».

Королева Летиція приїхала до Національної дослідницької ради Іспанії, де провела церемонію вручення премій ЮНІСЕФ, на якій відзначали відданість та зусилля, спрямовані на зміну життя найуразливіших дітей.

Летиція відтворила образ, який ми вже бачили на церемонії вручення Національної спортивної премії 2023 року. Вона одягла шовкову блузку з оборкою на рукавах рожевого відтінку та стильну шкіряну спідницю з розрізом Hugo Boss. А завершила лук нюдовими слінгбеками на невисоких підборах, золотими сережками-кліпсами та макіяжем у рожевих відтінках, а її блискуче волосся було розпущене.

Це вже другий вихід королеви цього тижня. Раніше Летиція відвідала церемонію вручення премії Retina ECO Awards 2025, де з’явилася у бездоганному білому костюмі-двійці від Mango.