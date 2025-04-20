У блузці та штанях: елегантна королева Мері сходила з чоловіком на святкову месу

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

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Король Фредерік X та королева Мері були присутні на месі в церкві Голмена, що в самому центрі Копенгагена.

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері вбралася цього дня в квіткову блузку і червоні штани, а зверху накинула довге пальто, взута королева була в руді гостроносі замшеві чоботи на підборах. Її Величність розпустила довге волосся і зробила макіяж.

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Її чоловік король Фредерік X був у темно-синьому костюмі, сорочці та бронзовій краватці. Пару зазнімкували на виході з церкви вже після служби.

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Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, завтра у королівського подружжя ще одне свято — 18-й день народження відсвяткує їхня старша дочка — принцеса Ізабелла. З цього приводу ми вже зібрали для вас цікаві факти про дівчину.

Принцеса Ізабелла / © Getty Images