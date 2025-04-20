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У блузці та штанях: елегантна королева Мері сходила з чоловіком на святкову месу
Данські король та королева сьогодні вранці також відвідали великоднє богослужіння у церкві.
Король Фредерік X та королева Мері були присутні на месі в церкві Голмена, що в самому центрі Копенгагена.
Королева Мері вбралася цього дня в квіткову блузку і червоні штани, а зверху накинула довге пальто, взута королева була в руді гостроносі замшеві чоботи на підборах. Її Величність розпустила довге волосся і зробила макіяж.
Її чоловік король Фредерік X був у темно-синьому костюмі, сорочці та бронзовій краватці. Пару зазнімкували на виході з церкви вже після служби.
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