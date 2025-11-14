У блузці та широких штанях: стильна княгиня Шарлін сходила на виставку

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Реклама

Її Світлість ретельно оглянула підібрану експозицію археологічних, вінтажних та сучасних виробів, яка демонструє майстерність ювелірів.

На заході Шарлін з’явилася у чорній блузці з білим коміром, контрастним оздобленням та прозорими рукавами та перлинними ґудзиками від Edward Achour та чорними штанями-кльош від цього ж бренду. Лук Шарлін поєднувала із чорними гостроносими туфлями на підборах і в руках тримала маленький чорний клатч із золотою фурнітурою.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Монако зібрала волосся у зачіску та зробила макіяж у натуральних відтінках, а також світлим лаком покрила нігті. Дружина князя Альбера ІІ мала дуже елегантний вигляд.

Реклама

Нагадаємо, у минулий свій вихід Шарлін з’явилася на публіці в джинсах та стильному картатому жакеті, коли відвідувала творчий конкурс на розробку дизайну футболки, в якій виступатиме збірна Монако з регбі на Міжнародному турнірі в Дубаї наприкінці листопада.