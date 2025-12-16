У блузці з бантом і костюмі в смужку: стильна королева Летиція з’явилася на зустрічі

Королева Летиція / © Getty Images

Її Величність головувала на засіданні Опікунської ради «Фонду FAD Juventud» у Мадриді. На зустрічі було обговорено питання цифрової безпеки молоді.

Для виходу королеви обрала чорний штанний костюм у тонку смужку, одягнувши під жакет фіолетову блузку з бантом, яка стала справжнім трендовим елементом образу. Взула Летиція шкіряні туфлі на стійкому підборі, а образ завершила сережками Sugar від PDPAOLA за 75 євро та каблучкою на пальці Coreterno. Волосся Її Величності було розпущене і укладене в гладку зачіску, а макіяж на обличчі вона зробила в натуральних відтінках.

Королева показує, що банти у її образах таки ж актуальні, як і в образах багатьох інших королівських осіб.