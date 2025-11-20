ТСН у соціальних мережах

165
1 хв

У блузці з бантом і шкіряній спідниці: королева Летиція з’явилася на заході в Королівському театрі

Королева Летиція сьогодні з’явилася на заході, присвяченому 40-річчю фонду CEOE у Королівському театрі в Мадриді.

Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Це королівське зобов’язання відображає її незмінну підтримку ініціатив, які зміцнюють іспанський бізнес. Присутність Летиції на заході такого масштабу наголошує на інституційній цінності, яку Корона надає соціальній ролі бізнесу, особливо в період економічних і соціальних змін.

На честь цієї події, незважаючи на зимову прохолоду в Мадриді, Летиція приїхала на захід в елегантній блузці Hugo Boss з бантом та шкіряній спідниці міді з розрізом і широким поясом на талії, взута в туфлі Tod’s на широких підборах. Поверх вбрання Летиція накинула чорне пальто та доповнила образ золотими сережками-краплями. Її Величність розпустила волосся і зробила легкий денний макіяж у теплих відтінках.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, Летиція у стильному штанному костюмі сірого кольору приїжджала на захід Фонду мікрофінансування BBVA.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

