У блузці з бантом і шкіряній спідниці: королева Летиція з’явилася на заході в Королівському театрі
Королева Летиція сьогодні з’явилася на заході, присвяченому 40-річчю фонду CEOE у Королівському театрі в Мадриді.
Це королівське зобов’язання відображає її незмінну підтримку ініціатив, які зміцнюють іспанський бізнес. Присутність Летиції на заході такого масштабу наголошує на інституційній цінності, яку Корона надає соціальній ролі бізнесу, особливо в період економічних і соціальних змін.
На честь цієї події, незважаючи на зимову прохолоду в Мадриді, Летиція приїхала на захід в елегантній блузці Hugo Boss з бантом та шкіряній спідниці міді з розрізом і широким поясом на талії, взута в туфлі Tod’s на широких підборах. Поверх вбрання Летиція накинула чорне пальто та доповнила образ золотими сережками-краплями. Її Величність розпустила волосся і зробила легкий денний макіяж у теплих відтінках.
Днем раніше, нагадаємо, Летиція у стильному штанному костюмі сірого кольору приїжджала на захід Фонду мікрофінансування BBVA.