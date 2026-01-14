ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

У блузці з бантом та штанях-кльош: королева Летиція відвідала церемонію

Королева Летиція була присутня на церемонії вручення премії Zenda Awards 2024-2025 у Королівській фабриці гобеленів у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Королева головувала на цьому важливому заході та вручила почесну премію. Для цього заходу Летиція обрала сіру блузку від Hugo Boss з бантом та об’ємними рукавами, поєднувала її із високими чорними штанями-кльош з високою талією. Взула королева чорні туфлі-човники на підборах. Образ Її Величності доповнювали сережки-бурульки від Pertegaz модель Candy за 35 євро та каблучка Coreterno. Волосся вона розпустила і зробила лаконічний макіяж у ніжно-рожевих відтінках.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, минулого четверга королева Летиція була присутня в Королівській академії образотворчих мистецтв Сан-Фернандо на 23-й церемонії вручення Міжнародної премії в галузі журналістики El Mundo. Тоді для виходу Її Величність вибрала костюм у тонку смужку від Sandro Paris класичного крою.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie