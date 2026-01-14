У блузці з бантом та штанях-кльош: королева Летиція відвідала церемонію

Королева Летиція / © Getty Images

Королева головувала на цьому важливому заході та вручила почесну премію. Для цього заходу Летиція обрала сіру блузку від Hugo Boss з бантом та об’ємними рукавами, поєднувала її із високими чорними штанями-кльош з високою талією. Взула королева чорні туфлі-човники на підборах. Образ Її Величності доповнювали сережки-бурульки від Pertegaz модель Candy за 35 євро та каблучка Coreterno. Волосся вона розпустила і зробила лаконічний макіяж у ніжно-рожевих відтінках.

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, минулого четверга королева Летиція була присутня в Королівській академії образотворчих мистецтв Сан-Фернандо на 23-й церемонії вручення Міжнародної премії в галузі журналістики El Mundo. Тоді для виходу Її Величність вибрала костюм у тонку смужку від Sandro Paris класичного крою.