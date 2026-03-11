У блузці з бантом та широких штанях: королева Летиція провела аудієнцію у палаці

Королева Летиція / © Getty Images

Європейська асоціація по боротьбі з лейкодистрофіями працює над покращенням якості життя людей, які страждають на лейкодистрофію, та їхніх сімей. Ці патології є рідкісними захворюваннями генетичного походження, які прогресують, ушкоджуючи білу речовину головного мозку та центральну нервову систему.

Для цієї зустрічі королева обрала діловий, але комфортний образ. Вона одягла вільну блузку з бантом-краваткою від Carolina Herrera та широкі картаті штани від італійського бренду Pomendère, виготовленими з шерсті та віскози. Летиція доповнила образ зручними туфлями, золотими сережками-кільцями та своєю улюбленою каблучкою бренду Coreterno. Волосся вона розпустила та зробила фірмовий денний макіяж.

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, вчора королева відвідувала теплиці з нагоди 50-річчя експериментальної станції Кахамар Лас Пальмерільяс, де з’явилася у червоному штанному костюмі від Boss.