У блузці з драпуванням і яскравій спідниці: королева Максима побувала на виставці

Королева Максима / © Getty Images

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Її Величність королева Максима завітала на виставку «Над рівнем землі — 25 років археологічних знахідок» у Національному музеї старожитностей у Лейдені. На ній обговорюється широкий спектр археологічних відкриттів періоду 2000-2025 років.

На зустріч у Національному музеї старожитностей у Лейдені королева Максима приїхала в блузці з драпуванням Maison Natan, яку поєднувала зі спідницею Lena Hoschek, туфлями із замші від Gianvito Rossi і доповнила свій образ крислатим капелюхом, великими золотими сережками, перстнем на пальці, декількома золотими браслетами, а також манікюром у бордовому відтінку. Королева також зібрала волосся в низький пучок і зробила виразний макіяж очей.

Королева Максима / © Getty Images

Днями ми розповідали про цікаві брошки, які люблять носити члени королівських сімей. І королева Нідерландів там посідає одне з перших місць. Вона любить носити різні великі прикраси, зокрема й брошки.

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Королева Максима / © Getty Images Сумки королеви Максими / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images