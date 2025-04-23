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У блузці з драпуванням і яскравій спідниці: королева Максима побувала на виставці
Королева Нідерландів відвідала новий робочий захід.
Її Величність королева Максима завітала на виставку «Над рівнем землі — 25 років археологічних знахідок» у Національному музеї старожитностей у Лейдені. На ній обговорюється широкий спектр археологічних відкриттів періоду 2000-2025 років.
На зустріч у Національному музеї старожитностей у Лейдені королева Максима приїхала в блузці з драпуванням Maison Natan, яку поєднувала зі спідницею Lena Hoschek, туфлями із замші від Gianvito Rossi і доповнила свій образ крислатим капелюхом, великими золотими сережками, перстнем на пальці, декількома золотими браслетами, а також манікюром у бордовому відтінку. Королева також зібрала волосся в низький пучок і зробила виразний макіяж очей.
Днями ми розповідали про цікаві брошки, які люблять носити члени королівських сімей. І королева Нідерландів там посідає одне з перших місць. Вона любить носити різні великі прикраси, зокрема й брошки.