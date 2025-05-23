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У блузці з глибоким вирізом та штанях: княгиня Шарлін із чоловіком побувала на заході в палаці
Князь Альбер II та княгиня Шарлін були присутні на прийомі з нагоди 82-го Гран-прі Формули-1 у Монако, який відбувся вчора ввечері у Почесному дворі.
Княже подружжя влаштувало елегантний вечір у Почесному дворі Княжого палацу Монако напередодні однієї з найпопулярніших подій у календарі Формули-1.
Шарлін була в елегантній темно-синій блузі і чорних штанях, а також у чорних туфлях-човниках на підборах. У княгині була красива хвиляста зачіска, легкий макияж на обличчі і сережки-висячки у вухах. Її чоловік одягнув темно-синій костюм, білу сорочку і синю краватку в принті. Вони обидвоє були елегантно обягнені.
Нещодавно князівське подружжя розмірковувало про свій шлюб у новому інтерв’ю, і Альбер II вперше прокоментував стосунки з Шарлін.