У блузці з глибоким вирізом та штанях: княгиня Шарлін із чоловіком побувала на заході в палаці

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Реклама

Княже подружжя влаштувало елегантний вечір у Почесному дворі Княжого палацу Монако напередодні однієї з найпопулярніших подій у календарі Формули-1.

Шарлін була в елегантній темно-синій блузі і чорних штанях, а також у чорних туфлях-човниках на підборах. У княгині була красива хвиляста зачіска, легкий макияж на обличчі і сережки-висячки у вухах. Її чоловік одягнув темно-синій костюм, білу сорочку і синю краватку в принті. Вони обидвоє були елегантно обягнені.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Нещодавно князівське подружжя розмірковувало про свій шлюб у новому інтерв’ю, і Альбер II вперше прокоментував стосунки з Шарлін.

Реклама