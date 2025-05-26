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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
339
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1 хв

У блузці з принтом і штанях: княгиня Шарлін з чоловіком відвідала перегони

Князь Альбер II та княгиня Шарлін відвідали 82-й Гран-прі Монако Формули-1.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Його Світлість Князь Альбер II відвідав третє тренування Формули-1 Гран-прі Монако, привітав членів різних команд, перш ніж відвідати Race Control. Його супроводжувала дружина княгиня Шарлін.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Також князь та княгиня вшанували своєю присутністю трибуну Асоціації людей з обмеженими можливостями Монако. Розташована на валу Монако-Вілль, ця трибуна, спеціально спроєктована для людей з обмеженою рухливістю, пропонує один із найкрасивіших видів на трасу. З цієї нагоди Королівське подружжя вручило кепки, підписані гонщиком Монако Шарлем Леклерком.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Шарлін одягла цього дня білу об’ємну блузку з квітковим принтом і штани, її біляве волосся було зібране в зачіску, а на обличчі був легкий макіяж. Образ Шарлін доповнила перлинними сережками. Князь Альбер II був у синьому піджаку, блакитній сорочці та білих штанях, а також у синій краватці у принт.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Пара спілкувалася з гостями та позувала фотографам, а знімками поділилися у Instagram княжої родини.

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