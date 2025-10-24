ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

У блузці з торочкою з каміння і чорних штанях: королева Летиція сяяла на концерті

Королева Летиція разом із сім’єю відвідала концерт напередодні церемонії вручення премії «Принцеси Астурійської».

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Їхні Величності король Філіп VI та королева Летиція у супроводі принцеси Леонор та інфанти Софії очолили 33-й концерт Премії принцеси Астурійської в Ов’єдо.

Цю подію сім’я відвідує щорічно разом напередодні самої церемонії вручень премій. Для цього заходу королева Летиція обрала лук, що складається з синьої шовкової блузки з чорним коміром і витонченою блискучою торочкою з каміння на рукавах Carolina Herrera, яка була доповнена чорними штанями прямого крою з високою талією від Sybilla.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Образ доповнили чорний клатч та туфлі-човники в тон і стримані діамантові сережки-цвяшки. Королева розпустила волосся, зробивши м’яке укладання і виразний вечірній макіяж.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, минулого року королева Летиція сяяла на концерті напередодні церемонії у синій сукні Roland Mouret довжини міді зі збірками на одному боці та драпуванням. Вбрання Летиція доповнила золотистим клатчем і туфлями Magrit на низьких підборах.

Королева Летиція на концерті в 2024 року / © Getty Images

Королева Летиція на концерті в 2024 року / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie