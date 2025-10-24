У блузці з торочкою з каміння і чорних штанях: королева Летиція сяяла на концерті

Королева Летиція / © Getty Images

Їхні Величності король Філіп VI та королева Летиція у супроводі принцеси Леонор та інфанти Софії очолили 33-й концерт Премії принцеси Астурійської в Ов’єдо.

Цю подію сім’я відвідує щорічно разом напередодні самої церемонії вручень премій. Для цього заходу королева Летиція обрала лук, що складається з синьої шовкової блузки з чорним коміром і витонченою блискучою торочкою з каміння на рукавах Carolina Herrera, яка була доповнена чорними штанями прямого крою з високою талією від Sybilla.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Образ доповнили чорний клатч та туфлі-човники в тон і стримані діамантові сережки-цвяшки. Королева розпустила волосся, зробивши м’яке укладання і виразний вечірній макіяж.

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, минулого року королева Летиція сяяла на концерті напередодні церемонії у синій сукні Roland Mouret довжини міді зі збірками на одному боці та драпуванням. Вбрання Летиція доповнила золотистим клатчем і туфлями Magrit на низьких підборах.