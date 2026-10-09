У блузці з V-подібним декольте та спідниці-плісе: королева Мері із сім'єю сходила на концерт

Королева Мері та король Фредерік X

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Данська королева Маргрете II, госпіталізована у вересні минулого року після хвороби, повернулася до публічного життя цієї середи, щоб разом зі своїм сином, королем Фредеріком, невісткою королевою Мері і сестрою, принцесою Бенедикте, відвідати концерт у церкві Фреденсборгського палацу, присвячений 300-річчю цього палацу.

Король Фредерік X та його мати королева Маргрете II

Королева Мері обрала для цього випадку ансамбль, що складається з широкої спідниці міді золотистого відтінку і чорної блузки Jesper Hovring з V-подібним вирізом, а на її талії був чорний шкіряний ремінь з пряжкою.

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Королева Мері та король Фредерік X

Мері тримала під пахвою леопардовий клатч Prada і взула такі самі туфлі-човники Gianvito Rossi. Вечірній образ королева доповнила золотими сережками від Rebekka Notkin, кольє на шиї Louise Grønlykke та великою каблучкою із жовтого золота на пальці від Ole lynggaard copenhagen. Королева розпустила волосся і зробила укладання та макіяж.

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Принцеса Бенедикте та королева Мері

Королева Маргрете II, якій після виписки з лікарні було рекомендовано берегтися, повернулася до публічного життя. Вона одягнулася в синю сукню і короткий жакет, зробила свій улюблений червоний манікюр і сережками-черепашками доповнила образ. Поруч із нею у залі був зазнімкований її син – король Фредерік X – одягнений у чорний класичний костюм.

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