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У блузці з вирізом на декольте та яскравій спідниці: королева Мері з чоловіком-королем відвідала прийом
Король і королева Данії відвідали новий захід у Копенгагені.
Король Фредерік X і королева Мері брали участь у галавечері з нагоди BusinessEurope у Danish Industry в Копенгагені.
Їхні Величності влаштували прийом у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборгу.
Королева Мері з’явилася на публіці в чорній блузі з V-подібним вирізом на декольте та яскраво-рожевій спідниці довжини нижче колін з квітковим принтом, яку вдягла в поєднанні з лакованими туфлями-човниками на підборах.
Мері розпустила волосся, зробила хвилясте укладання і гарний денний макіяж, на шиї у неї було золоте намисто, а сережки-висячки у вухах завершували образ.
Король Фредерік X одягнув темно-синій смугастий костюм, білу сорочку та краватку у дрібний принт.
В Instagram королівське подружжя поділилося знімками з самої вечері, де Мері з’явилася вже в іншому аутфіті, одягнувши синій штанний костюм і взувши інші туфлі-човники.