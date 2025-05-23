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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
677
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1 хв

У блузці з вирізом на декольте та яскравій спідниці: королева Мері з чоловіком-королем відвідала прийом

Король і королева Данії відвідали новий захід у Копенгагені.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері та король Фредерік X

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Король Фредерік X і королева Мері брали участь у галавечері з нагоди BusinessEurope у Danish Industry в Копенгагені.

Їхні Величності влаштували прийом у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборгу.

Королева Мері з’явилася на публіці в чорній блузі з V-подібним вирізом на декольте та яскраво-рожевій спідниці довжини нижче колін з квітковим принтом, яку вдягла в поєднанні з лакованими туфлями-човниками на підборах.

Мері розпустила волосся, зробила хвилясте укладання і гарний денний макіяж, на шиї у неї було золоте намисто, а сережки-висячки у вухах завершували образ.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Король Фредерік X одягнув темно-синій смугастий костюм, білу сорочку та краватку у дрібний принт.

В Instagram королівське подружжя поділилося знімками з самої вечері, де Мері з’явилася вже в іншому аутфіті, одягнувши синій штанний костюм і взувши інші туфлі-човники.

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