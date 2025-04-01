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У блузці з вишивкою та квітковій спідниці: розкішна королева Мері у Парижі з чоловіком
Королівське подружжя Данії приїхало з візитом до Франції. Він триватиме три дні.
Король Фредерік X і королева Мері відвідали державну вечерю в президентському Єлисейському палаці Франції, організовану для них президентом Еммануелем Макроном та першою леді Бріжит Макрон.
Королева Мері обрала для появи на заході білу блузку з квітковою вишивкою на рукавах і грудях, доповнивши її максіспідницею блідо-блакитного кольору з високою талією та квітковим принтом, а також світлими замшевими туфлями-човниками та білим клатчом.
Образ королева завершила парою сережок-люстр, каблучкою з великим каменем, волосся зібрала в низький пучок і зробила виразний макіяж.
Король Фредерік X мав так само елегантний вигляд в костюмі-трійці, білій сорочці та темно-синій краватці.
Тим часом Бріжит Макрон також обрала темно-синій ансамбль, одягнувши сукню, розшиту камінням, із довгими прозорими рукавами. А президент Еммануель Макрон був у чорному класичному костюмі.
Зазначимо, на церемонії привітання перша леді Франції з’явилася у короткій сукні та туфлях на шпильках, а королева Мері обрала кремовий спідничний костюм.