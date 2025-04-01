У блузці з вишивкою та квітковій спідниці: розкішна королева Мері у Парижі з чоловіком

Король Фредерік X та королева Мері / © Associated Press

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Король Фредерік X і королева Мері відвідали державну вечерю в президентському Єлисейському палаці Франції, організовану для них президентом Еммануелем Макроном та першою леді Бріжит Макрон.

Королева Мері обрала для появи на заході білу блузку з квітковою вишивкою на рукавах і грудях, доповнивши її максіспідницею блідо-блакитного кольору з високою талією та квітковим принтом, а також світлими замшевими туфлями-човниками та білим клатчом.

Король Фредерік X та королева Мері з президентом Еммануелем Макроном і Бріжит Макрон / © Associated Press

Образ королева завершила парою сережок-люстр, каблучкою з великим каменем, волосся зібрала в низький пучок і зробила виразний макіяж.

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Король Фредерік X мав так само елегантний вигляд в костюмі-трійці, білій сорочці та темно-синій краватці.

Король Фредерік X та королева Мері з президентом Еммануелем Макроном і Бріжит Макрон / © Associated Press

Тим часом Бріжит Макрон також обрала темно-синій ансамбль, одягнувши сукню, розшиту камінням, із довгими прозорими рукавами. А президент Еммануель Макрон був у чорному класичному костюмі.

Король Фредерік X та королева Мері з президентом Еммануелем Макроном і Бріжит Макрон / © Associated Press

Зазначимо, на церемонії привітання перша леді Франції з’явилася у короткій сукні та туфлях на шпильках, а королева Мері обрала кремовий спідничний костюм.

Король Фредерік X та королева Мері / © Associated Press

Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / © Getty Images Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images Кронпринцеса Мері та її син принц Крістіан / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images