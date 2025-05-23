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У блискучій сукні від Dolce & Gabbana: леді Кітті Спенсер сяяла на доріжці в Каннах
Британська аристократка леді Кітті Спенсер приїхала на 78-й Каннський кінофестиваль.
Знаменитість виблискувала на червоній доріжці перед прем’єрою фільму La Venue De L’avenir («Кольори часу») у Палаці фестивалів у Каннах.
Кітті вийшла до фотографів у фіолетовій вечірній сукні, розшитій паєтками від Dolce & Gabbana. У вбрання була підкреслена зона декольте, сукня була на чорних бретельках, біляве волосся зірка зібрала в низьку гладку зачіску, одягла сережки-люстри та гарне кольє на шию.
У леді Кітті був світлий манікюр і на пальці виблискувала каблучка. Також знаменитість зробила виразний макіяж очей, підкресливши їх блискучими тінями і нанесла блиск у бежевих відтінках на губи.
Зазначимо, останні два роки Кітті Спенсер не так часто з’являлася у світському суспільстві. Все через те, що вона тепер мама і каже, що більшість часу намагається проводити з дочкою, відмовляючись від багатьох робочих проєктів.