У блискучій сукні від Dolce & Gabbana: леді Кітті Спенсер сяяла на доріжці в Каннах

Кітті Спенсер / © Getty Images

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Знаменитість виблискувала на червоній доріжці перед прем’єрою фільму La Venue De L’avenir («Кольори часу») у Палаці фестивалів у Каннах.

Кітті вийшла до фотографів у фіолетовій вечірній сукні, розшитій паєтками від Dolce & Gabbana. У вбрання була підкреслена зона декольте, сукня була на чорних бретельках, біляве волосся зірка зібрала в низьку гладку зачіску, одягла сережки-люстри та гарне кольє на шию.

Кіллі Спенсер / © Getty Images

У леді Кітті був світлий манікюр і на пальці виблискувала каблучка. Також знаменитість зробила виразний макіяж очей, підкресливши їх блискучими тінями і нанесла блиск у бежевих відтінках на губи.

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Зазначимо, останні два роки Кітті Спенсер не так часто з’являлася у світському суспільстві. Все через те, що вона тепер мама і каже, що більшість часу намагається проводити з дочкою, відмовляючись від багатьох робочих проєктів.

Кітті Спенсер із дочкою Афіною, фото: instagram.com/kitty.spencer / © Instagram Леді Кітті Спенсер

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press