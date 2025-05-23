ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

У блискучій сукні від Dolce & Gabbana: леді Кітті Спенсер сяяла на доріжці в Каннах

Британська аристократка леді Кітті Спенсер приїхала на 78-й Каннський кінофестиваль.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кітті Спенсер

Кітті Спенсер / © Getty Images

Знаменитість виблискувала на червоній доріжці перед прем’єрою фільму La Venue De L’avenir («Кольори часу») у Палаці фестивалів у Каннах.

Кітті вийшла до фотографів у фіолетовій вечірній сукні, розшитій паєтками від Dolce & Gabbana. У вбрання була підкреслена зона декольте, сукня була на чорних бретельках, біляве волосся зірка зібрала в низьку гладку зачіску, одягла сережки-люстри та гарне кольє на шию.

Кіллі Спенсер / © Getty Images

Кіллі Спенсер / © Getty Images

У леді Кітті був світлий манікюр і на пальці виблискувала каблучка. Також знаменитість зробила виразний макіяж очей, підкресливши їх блискучими тінями і нанесла блиск у бежевих відтінках на губи.

Зазначимо, останні два роки Кітті Спенсер не так часто з’являлася у світському суспільстві. Все через те, що вона тепер мама і каже, що більшість часу намагається проводити з дочкою, відмовляючись від багатьох робочих проєктів.

Кітті Спенсер із дочкою Афіною, фото: instagram.com/kitty.spencer / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із дочкою Афіною, фото: instagram.com/kitty.spencer / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie