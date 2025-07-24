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У блискучому костюмі та з гарною зачіскою: принцеса Леонор виступила на церемонії
Спадкоємиця іспанського престолу — принцеса Леонор — відвідала вчора церемонію «Принцеса Жирона» у Барселоні разом зі своєю молодшою сестрою та батьками.
Для церемонії принцеса Астурійська обрала темно-синій костюм із металевими блискітками, строгий, але святковий, доповнивши його відповідним топом, зібраним назад волоссям та стриманими аксесуарами — сережками-висячками, каблучкою на пальці та маленькою чорною сумкою. Взута Леонор була в чорні гостроносі туфлі-човники на підборах.
Церемонія відбулася у театрі Gran Teatre del Liceu у Барселоні. Цього вечора принцеса Леонор також виголосила промову, вкотре продемонструвавши, як добре вона говорить каталонською.
Нагадаємо, кілька днів тому в Марині ми бачили, як король Філіпп VI нагородив принцесу Леонор Великим хрестом «За морські заслуги» з білою медаллю. Того дня королева Летиція не могла приховати сліз, гордо спостерігаючи за успіхами своєї доньки у військовій підготовці.