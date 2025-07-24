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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
458
Час на прочитання
1 хв

У блискучому костюмі та з гарною зачіскою: принцеса Леонор виступила на церемонії

Спадкоємиця іспанського престолу — принцеса Леонор — відвідала вчора церемонію «Принцеса Жирона» у Барселоні разом зі своєю молодшою сестрою та батьками.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Для церемонії принцеса Астурійська обрала темно-синій костюм із металевими блискітками, строгий, але святковий, доповнивши його відповідним топом, зібраним назад волоссям та стриманими аксесуарами — сережками-висячками, каблучкою на пальці та маленькою чорною сумкою. Взута Леонор була в чорні гостроносі туфлі-човники на підборах.

Церемонія відбулася у театрі Gran Teatre del Liceu у Барселоні. Цього вечора принцеса Леонор також виголосила промову, вкотре продемонструвавши, як добре вона говорить каталонською.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, кілька днів тому в Марині ми бачили, як король Філіпп VI нагородив принцесу Леонор Великим хрестом «За морські заслуги» з білою медаллю. Того дня королева Летиція не могла приховати сліз, гордо спостерігаючи за успіхами своєї доньки у військовій підготовці.

Іспанська королівська родина на церемонії «Принцеси Жирони» / © Getty Images

Іспанська королівська родина на церемонії «Принцеси Жирони» / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Associated Press

Принцеса Леонор / © Associated Press

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Associated Press

Принцеса Леонор / © Associated Press

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Associated Press

Принцеса Леонор / © Associated Press

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Корольова Летиція / © Getty Images

Корольова Летиція / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія / © Getty Images

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