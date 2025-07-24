У блискучому костюмі та з гарною зачіскою: принцеса Леонор виступила на церемонії

Принцеса Леонор / © Getty Images

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Для церемонії принцеса Астурійська обрала темно-синій костюм із металевими блискітками, строгий, але святковий, доповнивши його відповідним топом, зібраним назад волоссям та стриманими аксесуарами — сережками-висячками, каблучкою на пальці та маленькою чорною сумкою. Взута Леонор була в чорні гостроносі туфлі-човники на підборах.

Церемонія відбулася у театрі Gran Teatre del Liceu у Барселоні. Цього вечора принцеса Леонор також виголосила промову, вкотре продемонструвавши, як добре вона говорить каталонською.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, кілька днів тому в Марині ми бачили, як король Філіпп VI нагородив принцесу Леонор Великим хрестом «За морські заслуги» з білою медаллю. Того дня королева Летиція не могла приховати сліз, гордо спостерігаючи за успіхами своєї доньки у військовій підготовці.

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Іспанська королівська родина на церемонії «Принцеси Жирони» / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Associated Press Принцеса Леонор / © Getty Images Принцеса Леонор / © Associated Press Іспанська королівська родина / © Getty Images Принцеса Леонор / © Getty Images Принцеса Леонор / © Associated Press Принцеса Леонор / © Getty Images Корольова Летиція / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія / © Getty Images