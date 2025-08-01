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У блискучому топі, розкішних сережках і з новою зачіскою: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приїхала до Тунісу
Джорджа Мелоні, як завжди, мала красивий вигляд.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з офіційним візитом приїхала до Тунісу. Там вона зустрілася з президентом країни Каїсом Саїдом.
Прем’єрка постала на зустрічі у діловому аутфіті з гламурним акцентом. На ній був костюм кольору вівсянки, який складався з подовженого жакета і штанів-палацо, а також блискучий топ із високою горловиною.
Вбрання політикиня скомбінувала з кремовими лакованими гостроносими туфлями на шпильках.
Мелоні, яка полюбляє розпущенні зачіски, цього разу зібрала волосся у низький ідеально рівний хвіст. Вона зробила макіяж із блискучими тінями, рожевими рум’янами і темно-бежевою помадою та молочний манікюр. Вуха Джорджа прикрасила розкішними золотими сережками, а на руках були каблучки з камінням.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у блідо-лавандовому вбранні і з букетом квітів постала на Віллі Доріа Памфілі в Римі.