У боді кольору металік і екстравагантних ботфортах: Кім Кардашян у гламурному образі постала у фотосеті

41-річна зірка реаліті та інфлюенсерка продемонструвала ефектний аутфіт у новому фотозніманні.

Кім Кардашян показала в Instagram знімки з нового фотосету. Зірка реаліті постала перед об'єктивом фотокамери у боді кольору металік і екстравагантних високих гостроносих ботфортах.

Свій лук красуня доповнила прикрасами від Tiffany & Co., укладанням з локонами і макіяжем із акцентом на очах. Позувала Кім, сидячи на підлозі.

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Кожен вихід чи фотознімання Кардашян завжди варті уваги. Нещодавно зірка реаліті сходила на вечірку на честь дня народження Бейонсе у сексуальному тигровому комбінезоні з паєтками.

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