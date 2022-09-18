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У боді кольору металік і екстравагантних ботфортах: Кім Кардашян у гламурному образі постала у фотосеті

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У боді кольору металік і екстравагантних ботфортах: Кім Кардашян у гламурному образі постала у фотосеті

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

41-річна зірка реаліті та інфлюенсерка продемонструвала ефектний аутфіт у новому фотозніманні.

Кім Кардашян показала в Instagram знімки з нового фотосету. Зірка реаліті постала перед об'єктивом фотокамери у боді кольору металік і екстравагантних високих гостроносих ботфортах.

Свій лук красуня доповнила прикрасами від Tiffany & Co., укладанням з локонами і макіяжем із акцентом на очах. Позувала Кім, сидячи на підлозі.

(гортайте праворуч)

Кожен вихід чи фотознімання Кардашян завжди варті уваги. Нещодавно зірка реаліті сходила на вечірку на честь дня народження Бейонсе у сексуальному тигровому комбінезоні з паєтками.

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