У боді та прозорій накидці: Джуліанна Мур сяяла на церемонії відкриття Венеційського кінофестивалю

Вчора ввечері в Італії відбулася церемонія відкриття 79-го Венеційського кінофестивалю. Багато знаменитостей вийшли на доріжку цього дня.

Президент журі Джуліанна Мур цього вечора мала просто надзвичайний вигляд. Вона прийшла на церемонію відкриття в напівпрозорій сукні від Valentino, що складалася з довгої накидки, прозорої сукні-бандо і різнокольорових паєток на ній.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Свій ансамбль 61-річна Мур завершила бездоганним макіяжем, гладким хвостом та розкішними сережками-підвісками, а взута була у пару високих чорних туфель на платформі.

Власниця "Оскара" була у чудовому настрої, приєднавшись до акторського складу фільму "Білий шум". А ще охоче роздавала автографи і виблискувала перед камерами фотографів, що зібралися.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Також, як президент журі, Джуліанна виступила із промовою зі сцени під час церемонії відкриття 79-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше зірку фотографували за кілька днів до старту кінофестивалю.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

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