У боді та штанному костюмі: стильна принцеса Кейт зустрілася з моряками

На зустріч принцеса Кетрін приїхала зненацька, але мала розкішний вигляд. На ній був темно-синій штанний костюм від Alexander McQueen за 1370 фунтів стерлінгів, під який вона одягла білий боді від Holland Cooper за 149 фунтів стерлінгів і взула сині туфлі-човники. Зробила гарне укладання та зробила легкий денний макіяж.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

"Приємно познайомитися з деякими з корабельної компанії @RoyalNavy HMS Glasgow, дізнатися більше про їхні ролі та про те, що буде далі на шляху до того, щоб спустити його на воду", - поділився з фанатами офіційний аккаунт принца та принцеси Уельських у Twitter та Instagram.

Нагадаємо, 2021 року Кейт стала спонсором фрегата City Class Type 26, який зараз будується в Говані, Шотландія. Він стане першим фрегатом Type 26, збудованим для Королівського флоту Великої Британії. Багатоцільовий військовий корабель HMS Glasgow був розроблений для підтримки операцій проти підводних човнів, протиповітряної оборони та операцій загального призначення. Очікувалося, що HMS Glasgow буде введена в дію до 2026 року, але тепер вважається, що вона може вступити в дію 2025 року.

Відомості про те, як @RoyalNavy Ship's Company of HMS Glasgow, вивчити більше про свої roles і які далі на route to getting in the water. pic.twitter.com/qrLSbipTEe — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 29, 2022

Покійна королева Єлизавета II схвалила призначення принцеси Уельської спонсором HMS Glasgow, військового корабля 21 століття, у червні 2021 року.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора також було офіційно озвучено офіційну причину смерті королеви Єлизавети II. Монархиня померла 8 вересня у своїй шотландській резиденції Балморал.

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