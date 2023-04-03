У боді з відвертим декольте і в зухвалій позі: французька політикиня з'явилася на обкладинці Playboy

Міністерка соцекономіки та асоціацій Франції Марлен Скіаппа прикрасила обкладинку чоловічого журналу Playboy.

На фото вона постала у зухвалій позі. На ній було було біле боді з відвертим декольте. Свій образ вона доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із чорно-блакитними тінями і довгими золотистими сережками з кільцями і торочкою.

Марлен Скіаппа

Скіаппа також дала інтерв'ю виданню. Вона розповіла про права жінок і ЛГБТ.

"Захищати право жінок робити зі своїм тілом все, що вони хочуть: скрізь і завжди. У Франції жінки вільні. І не важливо, дратує це недоброзичливців і лицемірів чи ні", - зазначила Марлен.

Не всі колеги Скіаппи оцінили її вчинок. Приміром, премʼєр-міністерка Франції Елізабет Борн зауважила, що така відверта фотосесія недоречна нині (адже Франція переживає соціальну і політичну кризи). Але були і ті, які підтримали Марлен. Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін назвав свою колегу дуже сміливою.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін потрапила у скандал через те, що відео з вечірки, де вона побувала, злили в Мережу. На відео прем'єрка нестримно веселитися, танцює, співає та обіймається з друзями. Санну розкритикували і назвали її поведінку недоречною як для політичної лідерки.

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