ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1295
Час на прочитання
1 хв

У болотяному костюмі і з невдалим манікюром: королева Максима виступила на саміті

Королева Максима взяла участь у Глобальному саміті Форуму споживчих товарів у RAI Amsterdam в Амстердамі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Зустріч рітейлерів та виробників споживчих товарів з усього світу була присвячена майбутньому сектору та ролі, яку компанії грають у суспільстві.

Королева Максима виступила із промовою на Глобальному саміті. У своїй промові Її Величність звернула увагу на важливість циклічності у побудові стійких та перспективних ланцюжків створення вартості. Вона також поговорила з міжнародними генеральними директорами із сектора роздрібної торгівлі.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

На захід Максима приїхала в болотяному костюмі, що складається з блузи та широких штанів, була взута в замшеві туфлі-човники на підборах, волосся розпустила, зробила виразний макіяж і одягла великі сережки-висячки з камінням.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

На пальцях у королеви було кілька золотих каблучок з камінням, а ось червоний манікюр мав не найкращий вигляд.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Зазначимо, королева Нідерландів не вперше з’являється на публіці з несвіжим манікюром.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie