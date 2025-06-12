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- Суспільство
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У болотяному костюмі і з невдалим манікюром: королева Максима виступила на саміті
Королева Максима взяла участь у Глобальному саміті Форуму споживчих товарів у RAI Amsterdam в Амстердамі.
Зустріч рітейлерів та виробників споживчих товарів з усього світу була присвячена майбутньому сектору та ролі, яку компанії грають у суспільстві.
Королева Максима виступила із промовою на Глобальному саміті. У своїй промові Її Величність звернула увагу на важливість циклічності у побудові стійких та перспективних ланцюжків створення вартості. Вона також поговорила з міжнародними генеральними директорами із сектора роздрібної торгівлі.
На захід Максима приїхала в болотяному костюмі, що складається з блузи та широких штанів, була взута в замшеві туфлі-човники на підборах, волосся розпустила, зробила виразний макіяж і одягла великі сережки-висячки з камінням.
На пальцях у королеви було кілька золотих каблучок з камінням, а ось червоний манікюр мав не найкращий вигляд.
Зазначимо, королева Нідерландів не вперше з’являється на публіці з несвіжим манікюром.