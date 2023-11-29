У болотяній куртці та чоботях: королева Камілла взяла участь у заході на згадку про королеву Єлизавету II

Ми звикли бачити королеву Каміллу в елегантних сукнях і пальтах, але дружина короля Чарльза III демонструє, може взяти до рук і лопату та зайнятися важкою роботою, якщо потрібно.

Днями Її Величність приєдналася до солдатів Королівського уланського полку (Камілла є головнокомандувачем Королівськими уланами – бронетанковий кавалерійський полк) на заході, де вони висаджували 1000 саджанців дуба у маєтку Сандрінгем на згадку про покійну королеву Єлизавету II.

Знімками поділилися в офіційному акаунті королівської родини у соцмережі X.

The Queen, як Colonel-in-Chief of @TheRoyalLancers, має влаштовані зірки від регіону як їх робіт 1000 oak saplings на Sandringham Estate, в пам'яті Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/bFRe30d10D — The Royal Family (@RoyalFamily) November 28, 2023

На Каміллі цього разу була куртка болотяного кольору Musto Clothing, штани до тону та водонепроникні черевики WG Welligogs. Також Камілла була у шапці зі штучного хутра Lock & Co. Hatters.

Вона взяла до рук лопату, і сама посадила один із саджанців. Її чоловік король Чарльз також часто робить це на різних публічних заходах. Це один із обов'язків членів королівської родини.

Нагадаємо, ми вже якось розглядали, як Єлизавета II та її родичі висаджували дерева.

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