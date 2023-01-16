У болотяному костюмі: елегантний вихід королеви Матильди на прийомі

Король і королева Бельгії – Філіп та Матильда – приймали у палаці Брюсселя голів дипломатичних місій, акредитованих у Брюсселі, та їхніх партнерів.

Королівське подружжя приймало на новорічному прийомі міністра закордонних справ Хаджу Лагбіб та держсекретаря зі співпраці з метою розвитку Керолайн Геннез.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Матильда вдягнулася цього вечора у вечірнє вбрання: топ і спідницю від Natan Couture болотяного кольору з квітковим драпіруванням. Вечірній лук королева доповнила персиковими туфлями-човниками на підборах у тон яким підібрала клатч та сережками-висячками від Leysen Joaillerie. Матильда зробила класичну зачіску, легкий макіяж і одягла годинник та золотий браслет на зап'ястя, як робить майже у кожному своєму виході.

Її чоловік король Філіп, як і належить, був у костюмі, білій сорочці та в краватці.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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