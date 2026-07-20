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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
429
Час на прочитання
2 хв

У бомбері і білих штанях: Меланія Трамп у стильному кежуал-образі з’явилася на Чемпіонаті світу з футболу

Перша леді США обрала для своєї появи на спортивному заході комфортний і стильний одяг.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Меланія і Дональд Трампи

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія Трамп разом із чоловіком-президентом Дональдом Трампом відвідала фінал Чемпіонату світу з футболу, який відбувся між командами Іспанії та Аргентини на стадіоні MetLife Stadium у США.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Для спортивної події перша леді обрала стильний кежуал-лук, у якому поєдналися комфорт і стримана розкіш. На ній була базова біла футболка і білі широкі штани зі стрілками та тонким ременем в тон.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Зверху вона одягла короткий світло-бежевий бомбер на блискавці з контрастним смугастим оздобленням коміра у червоно-біло-синіх кольорах, що додало образу спортивного настрою. Взута пані Трамп була у біло-чорні туфлі з пряжками.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Аутфіт Меланія доповнила великими дзеркальними сонцезахисними окулярами в золотистій оправі. Із прикрас вона обрала каблучки з діамантами. Волосся дружина президента уклала у свої фірмові м’які об’ємні локони, а в макіяжі зробила акцент на очі.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Поруч із Меланією був Дональд Трамп, який з’явився у класичному темно-синьому костюмі, білій сорочці та яскраво-червоній краватці.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Подружжя спостерігало за матчем із VIP-ложі стадіону, звідки президент США також привітав уболівальників.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп у шкіряному жакеті і сукні з декольте постала на турнірі у Білому домі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
429
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