У бомбері і вузьких джинсах: принцеса Кейт з’явилася на публіці

Принцеса Кейт, фото: youtube.com/@princeandprincessofwales

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14 квітня Кенсінгтонський палац випустив нове відео з принцесою Уельською, щоб наголосити на перевагах перебування на природі. Принцеса Кейт відвідала Озерний край у Великій Британії минулого місяця з групою молодих скаутів, співпрезиденткою якої вона є, та поговорила з головним скаутом Дуейном Філдсом про свій зв’язок із природою.

«Я вважаю, що це дуже духовне та дуже інтенсивне емоційне возз’єднання. Можливо, не у всіх такі ж стосунки з природою, але для мене це дуже значуще місце, де можна збалансуватися і знайти своєрідне почуття спокою та возз’єднання», — сказала Кейт.

Принцеса Кейт, яка перебуває на стадії ремісії після раку, давно виступає за користь перебування на природі, раніше розповідаючи про те, як природа стала «святилищем» для її сім’ї після встановлення діагнозу та під час курсу хіміотерапії.

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Нагадаємо, що співпрезиденткою скаутів прицнеса Уельська є від 2020 року.

Принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

«Найкраще в скаутах те, що в них завжди була одна і та сама основа, і, незважаючи на те, наскільки змінився сучасний світ, це, як і раніше, знаходить відгук у стільки молодих людей і має для них величезне значення», — говорить Кетрін.

А у Youtube принца та принцеси Уельських представили повне відео.

Кейт з’явилася в кадрі в куртці-бомбері кольору хакі від Bella Hoskyns, светрі з високою горловиною від Emilia Wickstead, вузьких джинсах G-Star Raw та взута в черевики Berghaus.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Кейт та Вільям з дітьми відпочивали у французьких Альпах.