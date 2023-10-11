У бомбері та чорних скіні: Меган Маркл відвідала школу в Брукліні

Під час візиту до Нью-Йорка герцог і герцогиня Сассекські побували також у школі Marcy Lab у Брукліні.

Меган Маркл з'явилася там у бомбері Letterman, який їй подарували студенти під час останнього сольного виходу герцогині як члена королівської родини 2020 року, коли вона приїжджала до школи Роберта Клака у східному Лондоні.

Меган Маркл у школі Роберта Клака, Лондон, 2020 рік / Фото: Getty Images

Його герцогиня поєднала з чорними джинсами-скіні Frame, які вона також носила під час Ігор Invictus минулого місяця, простою чорною кофтою та туфлями на підборах. У герцогині було розпущене її довге чорне волосся та макіяж на обличчі.

Пара завітала до школи Marcy Lab School — інноваційної альтернативи програмі коледжу — щоб відзначити Всесвітній день психічного здоров'я. У Instagram школи були опубліковані ці знімки, а їх супроводжував підпис:

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"Це був захопливий день у школі Marcy Lab! Сьогодні ми були раді вітати принца Гаррі та Меган Маркл, герцога та герцогиню Сассекських, у кампусі, щоб зустрітися зі стипендіатами осені 2023 та весни 2023 року!".

Також у Нью-Йорку Меган та Гаррі відвідали саміт, організований їхнім фондом Archewell Foundation.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Associated Press

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