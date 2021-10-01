У бомбері та яскравих штанях: племінниця королеви Єлизавети II сходила на виставку

У бомбері та яскравих штанях: племінниця королеви Єлизавети II сходила на виставку

Внучата двоюрідна племінниця королеви Єлизавети II — леді Амелія Віндзор відвідала захід в Лондоні.

Вчора 26-річна дівчина прибула на приватний перегляд нової виставки "Маленький Френк і його короп" в галереї Елізабет Сі Бауер в столиці Великої Британії.

На публіці майбутня журналістка (Амелія вчиться в приватному католицькому пансіоні святої Марії біля Аскоту в Беркширі і збирається пов'язати свою кар'єру з журналістикою) з'явилася в куртці-бомбері кольору хакі і малинових штанях-кльош під якими були чорні босоніжки на платформі. Педикюр у дівчини теж був рожевого кольору, мабуть в тон штанам, а ось нігті на руках нафарбовані не були.

Леді Амелія Віндзор / Getty Images

Амелія мала досить скромний вигляд, в руках тримала маленький сріблястий клатч, одягла кілька каблучок на пальці, волосся розпустила і зробила максимально природний макіяж на обличчі.

На цьому ж світському заході була присутня модель Лотті Мосс. Її образ, втім, був більш пікантний, ніж у леді Амелії.

Лотті Мосс / Getty Images

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