У бомбері та яскравих штанях: племінниця королеви Єлизавети II сходила на виставку

Внучата двоюрідна племінниця королеви Єлизавети II — леді Амелія Віндзор відвідала захід в Лондоні.
Вчора 26-річна дівчина прибула на приватний перегляд нової виставки "Маленький Френк і його короп" в галереї Елізабет Сі Бауер в столиці Великої Британії.
На публіці майбутня журналістка (Амелія вчиться в приватному католицькому пансіоні святої Марії біля Аскоту в Беркширі і збирається пов'язати свою кар'єру з журналістикою) з'явилася в куртці-бомбері кольору хакі і малинових штанях-кльош під якими були чорні босоніжки на платформі. Педикюр у дівчини теж був рожевого кольору, мабуть в тон штанам, а ось нігті на руках нафарбовані не були.
Амелія мала досить скромний вигляд, в руках тримала маленький сріблястий клатч, одягла кілька каблучок на пальці, волосся розпустила і зробила максимально природний макіяж на обличчі.
На цьому ж світському заході була присутня модель Лотті Мосс. Її образ, втім, був більш пікантний, ніж у леді Амелії.
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