У бордових відтінках: стильна кронпринцеса Вікторія з чоловіком завітала до Фінляндії

У шведської кронпари – принцеси Вікторії та принца Даніеля цього тижня відбувся публічний вихід.

Подружжя відвідало мерію Ловіїса під час свого візиту до Фінляндії.

А також вони відкрили простір на Кунінгаттаренранті під назвою Вікторінаукіо та площу в Кунінгаттаренранті як площу Вікторії у Ловіїсі.

Кунінгаттаренранта — це новий житловий район, розташований на східному березі затоки Ловіїсу.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Кронпринцеса прибула туди в короткому жакеті бордового кольору від бренду Greta, широких штанях ANDIATA та блузці від цієї марки. Свій осінній образ Вікторія доповнила прикрасою на шиї від Sebastian Schildt та сережками з пензликами теж від цього бренду. Майбутня королева Швеції зібрала волосся у низький пучок та зробила класичний макіяж.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Її чоловік Даніель вибрав для виходу темно-синій костюм, білу сорочку та синю краватку в цятку.

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