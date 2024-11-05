У бордовій сукні та балетках: принцеса Беатріс з'явилася на заході в Абу-Дабі

Принцеса Беатріс вирушила до Абу-Дабі лише за кілька тижнів після оголошення про те, що вона чекає на другу дитину від свого чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці.

Її Високість відвідала виставку та конференцію ADIPEC, а під час свого виступу, обговорюючи цінність інклюзивного підходу до штучного інтелекту, Беатріс сказала: "Нам потрібно, щоб за столом переговорів був почутий голос кожного. Нам потрібен енергетичний сектор, нам потрібні компанії, які займаються штучним інтелектом, нам потрібні окремі особи, але найголовніше, нам потрібні й споживачі, які вирушать із нами у цю подорож".

В Абу-Дабі Беатріс приїхала через тиждень після поїздки до Саудівської Аравії в рамках Ініціативи з інвестицій у майбутнє, де її назвали свого роду послом культури Великої Британії на Близькому Сході, — пише express.co.uk.

Цього разу для появи на публіці принцеса Беатріс обрала сукню бордового кольору та взула балетки. Нагадаємо, Беатріс не є офіційною чинною королівською особою на відміну від принца та принцеси Уельських і заробляє на життя своєю основною роботою, обіймаючи посаду віце-президентки з партнерства та стратегії в компанії-розробнику програмного забезпечення Afiniti, яка спеціалізується на використанні технологій штучного інтелекту в колцентрах.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

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