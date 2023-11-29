У бордовій сукні та хутряному пальті: королева Летиція з'явилася на публіці з родиною

Король Філіп VI, королева Летиція та їхня старша дочка принцеса Леонор – майбутня королева Іспанії – у компанії президента уряду Іспанії Педро Санчеса, були присутні на урочистому відкритті 15-х законодавчих зборів в іспанському парламенті.

Королева Летиція, король Філіп VI та принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Це один із найважливіших інституціональних заходів, що проводиться під головуванням короля Філіпа VI і супроводжується принцесою Леонор.

Летиція була в бордовій сукні довжини до колін Carolina Herrera, зверху накинула пальто з хутряним коміром теж від цього бренду, в руках у неї був невеликий клатч Magrit і взута Летиція була в туфлі до тону теж від цього бренду.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Цього разу довге волосся королева розпустила, зробила макіяж у теплих мідних відтінках та одягла свою улюблену каблучку Coreterno вартістю 975 євро. Образ доповнювали сережки-цвяхи Gold&Roses з рожевого золота 18 карат із діамантами та рубінами, вартістю 1680 євро.

Декількома днями раніше королева Летиція з чоловіком була присутня на врученні журналістської премії в Мадриді, де з'явилася в білому штанному костюмі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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