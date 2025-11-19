- Дата публікації
У бордовій сукні та капелюсі: елегантна королева Максима зустрічала великогерцогське подружжя Люксембурга в Гаазі
Король Нідерландів Віллем-Олександр та його дружина королева Максима прийняли у Гаазі великих герцогів Люксембургу Гійома та Стефанію
Привітальна зустріч та наступна аудієнція відбулася у палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі.
Для прийому королева Максима обрала сукню бордового відтінку від Natan Couture з круглим коміром, драпуванням на талії та асиметричним подолом. Груди королеви прикрашала діамантова брошка-комаха з королівської колекції, на голові у неї був капелюх від Fabienne Delevingne, а в руках клатч від Sophie Habsburg.
Велика герцогиня Люксембурзька була у світлій сукні-пальті з гарним коміром, мініатюрному капелюсі-пігулці, а до неї підібрала клатч до тону і нюдові туфлі-човники на підборах. Стефанія зібрала волосся в низьку зачіску, зробила макіяж та червоний манікюр.
Король Віллем-Олександр і великий герцог Гійом одягнули темно-сині класичні костюми, були в сорочках і з краватками.
Нагадаємо, нещодавно великий герцог Люксембурга Гійом і велика герцогиня Стефанія приїхали з візитом до Берліна. Там герцогиня з’явилася в молочно-білому пальті від Natan Couture з поясом на талії та взула туфлі-човники відтінку бордо теж від Natan Couture.