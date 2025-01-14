У бордовій сукні та картатому пальті: принцеса Кейт відвідала пацієнтів лікарні, де сама нещодавно проходила лікування

Принцеса Уельська сьогодні не анонсовано здійснила візит до лікарні Royal Marsden Hospital у Лондоні, де сама проходила курс лікування від раку.

Принц та принцеса Уельські стали спільними покровителями фонду The Royal Marsden NHS Foundation Trust після візиту Її Королівської Високості на територію лікарні в Челсі. Лікарня Royal Marsden відкрилася 1851 року як перша у світі лікарня, присвячена діагностиці, лікуванню, дослідженням та освіті в галузі раку.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Кейт мала гарний вигляд в коричневому пальті і бордовій сукні міді під ним, яку поєднувала з коричневими туфлями-човниками з замші. Кейт розпустила волосся, зробила легкий денний макіяж та одягла мініатюрні сережки.

Принцеса зустрілася з персоналом та пацієнтами, які нині проходять лікування у лікарні, та розповіла їм про свій власний шлях боротьби з раком.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Присівши поговорити з однією жінкою, яка проходила лікування, Кетрін сказала: "Коли ви вперше почали лікування? О, сьогодні? Як ви почуваєтеся?".

Під час візиту Кейт сказала: "Я хотіла прийти і висловити свою підтримку тій дивовижній роботі, яка тут проводиться, і тим, хто проходить лікування та переживає такі важкі часи. З вами все гаразд? Наприкінці тунелю є світло, дуже приємно познайомитись, і удачі вам".

Також принцеса познайомилася зі Скаутом, собакою-терапевтом у лікарні. Вона присіла, щоб погладити пса, який саме виконував команду і отримував ласощі.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у вересні 2024 року принцеса Уельська оголосила, що завершила виснажливий курс "профілактичної хіміотерапії" після того, як лікарі виявили у неї ознаки раку після серйозної операції на черевній порожнині у січні минулого року.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

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