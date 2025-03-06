У бордовій сукні та крислатому капелюсі: королева Максима сходила з чоловіком на екскурсію

Король і королева Нідерландів все ще перебувають з візитом на Кіпрі.

Вчора король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали старе місто Нікосії та буферну зону ООН під час екскурсії по Нікосії.

Її Величність королева прибула на екскурсію в бордовій асиметричній сукні Natan Couture, крислатому капелюсі Maison Fabienne Delvigne, з клатчем Sophie Habsburg і взута в замшеві винні човники на підборах від Gianvito Rossi.

Максима зробила виразний макіяж і зачіску, у неї у вухах виблискували гарні квіткові сережки з рубінами, а на сукні була пришпилена золота брошка у вигляді тюльпана, посипана дрібним камінням.

Король був одягнений у синій смугастий костюм, білу сорочку та червону краватку у принт.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше королева Максима із чоловіком відвідали президентський палац у столиці Кіпа, де спеціально для них було організовано прийом.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

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