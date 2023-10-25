У бордовій сукні та туфлях до тону: королева Максима продемонструвала новий образ

У королеви Нідерландів зараз багато робочих зустрічей та заходів.

Сьогодні королева Максима прибула на зустріч із міністром фінансів Кенії Ньюгуною Ндунгу до готелю Radisson у Найробі.

Кенію дружина короля Віллема-Олександра відвідала як спеціальний захисник генерального секретаря ООН з інклюзивного фінансування розвитку.

Ми вже бачили кілька її образів із цієї поїздки. У білій сорочці та помаранчевій максіспідниці зі строкатим принтом Максима зустрічалася з міністром довкілля.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А в жовтій сорочці та штанях від Max Mara, балетках Giuseppe Zanotti та у квіткових сережках від Mango Максима відвідувала інший захід у рамках свого візиту.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цього разу королева Максима була в бордовій сукні довжини до колін з рукавами три чверті, до якої підібрала замшеві туфлі-човники до тону на підборах, годинник і кілька браслетів, а також сережки з торочкою. У Максими був насичений макіяж очей та натурального відтінку губи. Волосся у королеви було розпущене і навіть трохи розпатлане.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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