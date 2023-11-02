У бордовій сукні та з обідком: королева Максима сходила до музею

Її Величність була присутня на презентації Prix de Rome Visual Arts 2023, найстарішої премії Нідерландів для митців образотворчого мистецтва до 40 років. Цього року її переможцем став Йонас Стаал – голландський художник, чиї роботи присвячені взаємозв'язку між мистецтвом, демократією та пропагандою та часто викликають суспільні дебати.

Королева Максима та Йонас Стаал / Фото: Getty Images

Цього дня Максима з'явилася на публіці у бордовій сукні від Natan Couture, в руках у неї була сумка Sophie Habsburg, на голові обідок, а йому до тону підібрані сережки з торочкою. Біляве волосся королева зібрала в зачіску, зробила макіяж і одягла кілька золотих браслетів і каблучок.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днем раніше Максима побувала на іншому модному івенті, де сяяла у синьому штанному костюмі та квіткових сережках.

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