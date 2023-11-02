У бордовій сукні та з обідком: королева Максима сходила до музею

Королева Максима побувала у Стеделицькому музеї в Амстердамі на урочистому заході.
Її Величність була присутня на презентації Prix de Rome Visual Arts 2023, найстарішої премії Нідерландів для митців образотворчого мистецтва до 40 років. Цього року її переможцем став Йонас Стаал – голландський художник, чиї роботи присвячені взаємозв'язку між мистецтвом, демократією та пропагандою та часто викликають суспільні дебати.
Цього дня Максима з'явилася на публіці у бордовій сукні від Natan Couture, в руках у неї була сумка Sophie Habsburg, на голові обідок, а йому до тону підібрані сережки з торочкою. Біляве волосся королева зібрала в зачіску, зробила макіяж і одягла кілька золотих браслетів і каблучок.
Днем раніше Максима побувала на іншому модному івенті, де сяяла у синьому штанному костюмі та квіткових сережках.
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