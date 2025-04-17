У бордовій сукні з коміром із пір’я: королева Максима на заході в Амстердамі

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

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Вчора Їхні Величності були присутні на урядовому обіді, організованому прем’єр-міністром Діком Схоофом для султана Омана в Амстердамі.

Королева Максима з’явилася на заході в бордовій сукні Natan Couture з поясом, що підкреслює талію і зі строкатим жовтим коміром з пір’я, в крислатому капелюсі до тону і взута в замшеві туфлі на підборах. У руках королеви був клатч-конверт зі зміїної шкіри, на шиї намисто і такі самі сережки у вухах. Королева зібрала волосся в пучок, зробила легкий макіяж, у неї на зап’ясті був діамантовий браслет, а на пальці каблучка з рубіном.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, султан Омана, король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр був у темно-синьому костюмі у смужку, білій сорочці та з червоною краваткою у принт.

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Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Днем раніше королівське подружжя організувало банкет для гостя. На ньому з’явилася і спадкова принцеса Катаріна-Амалія.

Королівська родина Нідерландів на банкеті / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images Сумки королеви Максими / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images