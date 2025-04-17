ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
1 хв

У бордовій сукні з коміром із пір’я: королева Максима на заході в Амстердамі

Королева Максима та король Віллем-Олександр другий день проводять із султаном Хейсом бен Таріком з Оману, який прибув із державним візитом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Віллем-Олександр та королева Максима

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Вчора Їхні Величності були присутні на урядовому обіді, організованому прем’єр-міністром Діком Схоофом для султана Омана в Амстердамі.

Королева Максима з’явилася на заході в бордовій сукні Natan Couture з поясом, що підкреслює талію і зі строкатим жовтим коміром з пір’я, в крислатому капелюсі до тону і взута в замшеві туфлі на підборах. У руках королеви був клатч-конверт зі зміїної шкіри, на шиї намисто і такі самі сережки у вухах. Королева зібрала волосся в пучок, зробила легкий макіяж, у неї на зап’ясті був діамантовий браслет, а на пальці каблучка з рубіном.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, султан Омана, король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, султан Омана, король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр був у темно-синьому костюмі у смужку, білій сорочці та з червоною краваткою у принт.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Днем раніше королівське подружжя організувало банкет для гостя. На ньому з’явилася і спадкова принцеса Катаріна-Амалія.

Королівська родина Нідерландів на банкеті / © Getty Images

Королівська родина Нідерландів на банкеті / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie