У бордовому двобортному жакеті: Бріжит Макрон із доньками-красунями відвідала виставку у галереї

Бріжит Макрон і Лоуренс Граффенштаден / © Getty Images

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Бріжит Макрон відвідала попередній перегляд виставки її старшої доньки — художниці Лоуренс Граффенштаден (відомої як Лоуренс Озьєр Журден) — «Nos Arts Nos Coups De Coeur» у галереї A2Z у Парижі.

Бріжит Макрон і її донька Лоуренс Граффенштаден / © Getty Images

Перша леді з’явилася там у стильному аутфіті. На ній був бордовий двобортний жакет і чорні штани-кльош, які вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями. Образ Макрон доповнила об’ємною перукою, макіяжем смокі-айс, делікатним намистом, браслетом і каблучками.

48-річна Лоуренс була одягнена у білу блузку з білим принтом і чорну мініспідницю, яка підкреслила її стрункі ноги. Любов до коротких вбрань у Граффенштаден від мами. Взута вона була у чорні туфлі.

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На заході була присутня також і молодша донька Бріжит — 41-річна Тіфен Озьєр. Вона обрала для свого виходу рожеву сукню без бретельок, яку скомбінувала з чорною стьобаною сумкою.

Бріжит Макрон і її донька Тіфен Озьєр / © Getty Images

Нагадаємо, Бріжит Макрон на похороні Папи Римського постала у чорному вбранні від Louis Vuitton.