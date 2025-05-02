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У бордовому двобортному жакеті: Бріжит Макрон із доньками-красунями відвідала виставку у галереї
Перша леді Франції прийшла на виставку своєї старшої доньки.
Бріжит Макрон відвідала попередній перегляд виставки її старшої доньки — художниці Лоуренс Граффенштаден (відомої як Лоуренс Озьєр Журден) — «Nos Arts Nos Coups De Coeur» у галереї A2Z у Парижі.
Перша леді з’явилася там у стильному аутфіті. На ній був бордовий двобортний жакет і чорні штани-кльош, які вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями. Образ Макрон доповнила об’ємною перукою, макіяжем смокі-айс, делікатним намистом, браслетом і каблучками.
48-річна Лоуренс була одягнена у білу блузку з білим принтом і чорну мініспідницю, яка підкреслила її стрункі ноги. Любов до коротких вбрань у Граффенштаден від мами. Взута вона була у чорні туфлі.
На заході була присутня також і молодша донька Бріжит — 41-річна Тіфен Озьєр. Вона обрала для свого виходу рожеву сукню без бретельок, яку скомбінувала з чорною стьобаною сумкою.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на похороні Папи Римського постала у чорному вбранні від Louis Vuitton.