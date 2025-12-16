У бордовому костюмі та пальті: королева Матильда з чоловіком-королем з’явилася на публіці

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп прибули з королівським візитом до резиденції для відпочинку та відновлення Тер Дуінен у Ньюпорті.

52-річна королева Матильда обрала для виходу бордовий штанний костюм, який поєднувала зі строкатим пальтом схожого відтінку, шкіряним клатчем та чорними туфлями-човниками на підборах. Образ Її Величність доповнила звичним укладанням, легким макіяжем на обличчі, а у вухах у неї були сережки-висячки з прозорим і фіолетовим камінням. Королева також доповнила свій образ золотим браслетом на зап’ястя і годинником і заручальною каблучкою з сапфіром.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Король Філіп був одягнений у сірий костюм, який він носив із білою сорочкою та краваткою у принт.

Днями королівське подружжя представило свою різдвяну листівку 2025 року. Її показали в Instagram королівської родини вельми незвичайним способом.