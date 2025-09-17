- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 427
- Час на прочитання
- 1 хв
У бордовому пальті і капелюсі-пігулці: принцеса Кейт в красивому луку зустріла президента Трампа у Віндзорі
Президент США Дональд Трамп прибув із першою леді Меланією Трамп із державним візитом до Великої Британії.
Зустрічали президентське подружжя принц і принцеса Уельські у Віндзорському замку у Віндзорі. Вони чекали на президента Трампа та першу леді Меланію, коли ті приземлилися на гелікоптері в саду Віндзорського замку.
Незадовго до полудня на честь прибуття президента США з Гоум-парку та Тауера було дано королівський салют.
Принцеса Уельська одягла сьогодні бордову сукню-пальто з поясом на талії від Emilia Wickstead і капелюх-пігулку з вуаллю від Jane Taylor, в руках у принцеси була сумка від Chanel на золотій ручці і взула вона туфлі на підборах.
Образ Кетрін завершила сережками-підвісками з рубінами та брошкою принца Уельського, зробила макіяж і таку саму зачіску, з якою була вчора на похороні герцогині Кентської в Лондоні.
Принц Вільям був у пальті, синіх штанях та білій сорочці, а краватка його була підібрала до тону вбрання його дружини. Вона була в цятку.
Уельські супроводжували подружжя Трампів до Вікторія-Гаус для зустрічі з королем Чарльзом і королевою Каміллою, яка, схоже, вже одужала після хвороби.