Суспільство
427
1 хв

У бордовому пальті і капелюсі-пігулці: принцеса Кейт в красивому луку зустріла президента Трампа у Віндзорі

Президент США Дональд Трамп прибув із першою леді Меланією Трамп із державним візитом до Великої Британії.

Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Зустрічали президентське подружжя принц і принцеса Уельські у Віндзорському замку у Віндзорі. Вони чекали на президента Трампа та першу леді Меланію, коли ті приземлилися на гелікоптері в саду Віндзорського замку.

Незадовго до полудня на честь прибуття президента США з Гоум-парку та Тауера було дано королівський салют.

Кейт і Вільям Уельські, Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Принцеса Уельська одягла сьогодні бордову сукню-пальто з поясом на талії від Emilia Wickstead і капелюх-пігулку з вуаллю від Jane Taylor, в руках у принцеси була сумка від Chanel на золотій ручці і взула вона туфлі на підборах.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Образ Кетрін завершила сережками-підвісками з рубінами та брошкою принца Уельського, зробила макіяж і таку саму зачіску, з якою була вчора на похороні герцогині Кентської в Лондоні.

Кейт і Вільям Уельські, Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Принц Вільям був у пальті, синіх штанях та білій сорочці, а краватка його була підібрала до тону вбрання його дружини. Вона була в цятку.

Уельські супроводжували подружжя Трампів до Вікторія-Гаус для зустрічі з королем Чарльзом і королевою Каміллою, яка, схоже, вже одужала після хвороби.

Кейт і Вільям Уельські, Дональд Трамп і Меланія Трамп, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

