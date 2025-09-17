У бордовому пальті і капелюсі-пігулці: принцеса Кейт в красивому луку зустріла президента Трампа у Віндзорі

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Зустрічали президентське подружжя принц і принцеса Уельські у Віндзорському замку у Віндзорі. Вони чекали на президента Трампа та першу леді Меланію, коли ті приземлилися на гелікоптері в саду Віндзорського замку.

Незадовго до полудня на честь прибуття президента США з Гоум-парку та Тауера було дано королівський салют.

Принцеса Уельська одягла сьогодні бордову сукню-пальто з поясом на талії від Emilia Wickstead і капелюх-пігулку з вуаллю від Jane Taylor, в руках у принцеси була сумка від Chanel на золотій ручці і взула вона туфлі на підборах.

Образ Кетрін завершила сережками-підвісками з рубінами та брошкою принца Уельського, зробила макіяж і таку саму зачіску, з якою була вчора на похороні герцогині Кентської в Лондоні.

Принц Вільям був у пальті, синіх штанях та білій сорочці, а краватка його була підібрала до тону вбрання його дружини. Вона була в цятку.

Уельські супроводжували подружжя Трампів до Вікторія-Гаус для зустрічі з королем Чарльзом і королевою Каміллою, яка, схоже, вже одужала після хвороби.