У бордовому пальті і перлинному чокері королеви: принцеса Уельська на церемонії привітання в Лондоні

Принц Вільям та принцеса Кетрін вітали в Лондоні еміра Катара шейха Таміма бін Хамада Аль Тані та його дружину Джавахер, які прибули до ВеликоЇ Британії з дводенним державним візитом.

Уельські супроводжували гостей на парад кінної гвардії для урочистого привітання, де їх зустрів король Чарльз III.

Король Чарльз вітає у Лондоні еміра Катара шейха Таміма бін Хамада Аль Тані / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт з'явилася на заході у бордовому пальті Alexander McQueen, капелюсі-таблетці з бантом від Sahar Millinery, до тону вбрання були підібрані шкіряні гостроносі чоботи Gianvito Rossi на підборах та сумка Chanel.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принцеса доповнила свій образ шкіряними рукавичками Cornelia James, які тримала в руках. На шиї Кейт мала японський перлинний чокер Four Row з центральною діамантовою застібкою вигнутої форми. Він належав покійній королеві Єлизаветі II, яка замовила його з набору "найкращих культивованих перлин, подарованих їй японським урядом". А позичала носити його лише принцесі Діані та принцесі Кейт. У вухах Кетрін були перлинні сережки-висячки Bahrain Pearl Earrings.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Вона зробила виразний макіяж очей, нігті залишила без покриття лаком, а на її пальці знову виблискувала та сама заручальна каблучка.

Дружина еміра Катару та принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц Вільям одягнув темне пальто, білу сорочку і бородову краватку в дрібний принт, яку підібрав до тону вбрання його дружини.

Нагадаємо, королева Камілла не була присутня на церемонії привітання через тривалу інфекцію легень, наслідки якої все ще має, про що раніше заявив Букінгемський палац. Але вона з'явиться на урочистому обіді та вечірньому банкеті.

Принц і принцеса Уельські зустріли еміра Катара та його дружину в Лондоні / Фото: Associated Press

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