У бордовому пальті і з букетом: королева Максима вийшла у світ

Під час візиту до Maan Group, лауреата премії короля Віллема I у категорії малого та середнього бізнесу, у Раалті Її Величності вручили букет квітів. Королева Максима є почесним головою Фонду короля Віллема I.

На захід 51-річна королева приїхала у бордовому пальті від Max Mara під яке одягла блузку в тон від Natan Couture та шкіряну спідницю від цього ж бренду. На плечі її Величності висіла сумка від Wandler.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева зібрала волосся в низький пучок, зробила насичений макіяж очей і темно-бордовою помадою нафарбувала губи. У вухах у неї були сережки з торочкою з маленького каміння, на пальці виблискувала каблучка з рубіном, а на зап'ясті був золотий браслет з кольоровим камінням.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого свого виходу монарша особа побувала на вертолітній базі Королівських ВПС Нідерландів і приміряла форму льотчиків.

Читайте також: